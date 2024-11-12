ليلة الانتخابات الأميركية.. شاهدوا كيف وثقتها حفيدة ترامب (فيديو)

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وقد أصبحت كاي ترامب، البالغة من العمر 17 عاما، مدونة فيديو "متحمسة" على يوتيوب خلال الشهر الماضي وشاركت المتابعين البالغ عددهم 197000 مقتطفات من حياتها.وفي يوم الاثنين، نشرت كاي ترامب مدونة فيديو لليلة الانتخابات التي شهدت فوز دونالد ترامب الساحق.وحسب الفيديو، كشفت كاي ترامب أنها تستمع إلى أغنية "Money, Money, Money" لفرقة أبا في كل مرة تقود فيها السيارة عبر البوابات، وهي في طريقها إلى المنتجع في فلوريدا.وبمجرد دخولها، قامت كاي ترامب بتحريك الكاميرا حول الغرفة، التي كانت مليئة بالأصدقاء المقربين والعائلة، حيث كانوا جميعا يرتدون أفضل الملابس ويشاهدون التطورات عبر أربعة أجهزة تلفزيون، كل منها يبث شبكة مختلفة.وحضر "رجل الساعة" دونالد ترامب لالتقاط صورة مع عائلته ودعا إيلون ماسك للانضمام.ووثقت كاي ترامب جدها وهو يقول: "علينا أن نجعل إيلون مع ولده. ولد رائع جميل".ومن حفلة المشاهدة، توجهت كاي ترامب إلى مركز مؤتمرات "بالم بيتش" لرؤية أصدقائها، الذين ظهروا لفترة وجيزة في الفيديو قبل أن يصطحبوها بعيدا قبل فوز ترامب.وقالت قبل وقت قصير من توقفها عن التصوير في المساء: "أعتقد أننا حصلنا عليه".وأوضحت كاي ترامب أنها لم تنه فيديو مدونتها إلا بعد أسبوع تقريبا من يوم الانتخابات لأنهم كانوا يحتفلون فقط كعائلة بعيدا عن أعين الجمهور.وأضافت في الفيديو: "أنا فخورة به (بجدها ترامب) للغاية.. أعتقد أنه يستحق ذلك أكثر من أي شخص في العالم بأسره.. لقد عمل بجد كل يوم على مدار السنوات الثماني الماضية حقا".كما تطرقت إلى كيفية إلهامه لها ومساعدته إياها على تعزيز أخلاقيات العمل لديها.وتابعت: "عندما كبرت، أردت فقط أن أكون مثله، وأن أقاتل مثله ولا آخذ أي أيام راحة وأستمر في العمل، وأعمل بجد مثله تماما، وهذا أمر لا يصدق حقًا".تتطلع كاي ترامب إلى رئاسة جدها المستقبلية وتتطلع إلى ولايته الأخيرة في البيت الأبيض، حيث قالت: "هذه هي آخر مرة يترشح فيها، لذا كان فوزه أمرا مميزا للغاية لأنه يستحق ذلك حقا، وبعد ما مر به الجميع، جعلني أبكي بعد فوزه في بنسلفانيا، بدأت أبكي، وأعلم أنه نجح وأخيرا قاوم وانتصر..لقد فاز بالسباق وأنا متحمسة حقًا لرؤية ما سيفعله في السنوات القليلة القادمة، أعتقد أنه سيفوز".جدير بالذكر أن "الفلوغ" (Vlog)، هو في الأصل مصطلح إنجليزي من اختصارا كلمتين إنجليزيتين هما "Video blog"، ويُشار به إلى المحتوى المرئي، أي المحتوى الذي يُصنع بواسطة الفيديو.و"الفلوغز" (Vlogs) عبارة عن مقاطع فيديو يُنتجها مدونون بغرض التعبير عن أنفسهم أو مشاركة الآخرين تجاربهم وأفكارهم بطرق مختلفة تناسب جمهور من المتابعين لهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك – إنستغرام – سناب شات – يوتيوب)، إلا أن أهم المنصات التي تحتضن بشكل أساسي "فلوغات" المدونين والمشاهير هي منصة اليوتيوب "YouTube".