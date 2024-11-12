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عربي-دولي

هجوم حوثي على سفينتين عسكريتين أميركيتين

Lebanon 24
12-11-2024 | 23:29
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أعلن البنتاغون أن الحوثيين أطلقوا صواريخ ومسيّرات باتجاه مدمّرتين أميركيتين أثناء عبورهما مضيق باب المندب الإثنين، لكنهما تمكنتا من التصدي للهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر للصحافيين، إن السفينتين "تعرّضتا لهجوم استخدمت خلاله ثماني طائرات من دون طيار، وخمسة صواريخ بالستية مضادة للسفن، وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، وتمّ التعامل معها بنجاح".
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