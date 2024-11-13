"كثيرون سينزعجون"... كيف علق ماسك على تعيينه بوزارة الكفاءة الأميركية؟

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علّق مالك منصة إكس إيلون ماسك على إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيعهد إليه مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ "الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر.وبسلسلة تغريدات على حسابه الشخصي، أكد ماسك أن مسيرة عمل تلك الوزارة ستنطلق بشكل ناري كما أكد أن كافة الإجراءات التي ستتخذها إدارة الكفاءة الحكومية ستنشر عبر الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.إلى ذلك، دعا الأميركيين إلى إبداء آراهم حول عملها.وكتب في إحدى تغريداته: "إما أن نجعل الحكومة فعالة أو تفلس أميركا.. أتمنى أن أكون مخطئا، ولكن لا أعتقد".ورأى ماسك أن الكثيرين سينزعجون في الأيام المقبلة، لاسيما أولئك الذين يستغلون الحكومة. وقال: "أنا بحاجة إلى قدر كبير من الأمن ولكن لا بد من القيام بذلك، لأننا سنفلس إن لم نتحرك".وكان ترامب أعلن فجر اليوم أنه سيعهد إلى ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة "الكفاءة الحكومية"، مشددا في بيان على أن "هذين الأميركيين الرائعين سيمهدان معا الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".كما وصف هذه الإدارة الجديدة بأنها "مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.