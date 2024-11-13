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عربي-دولي

بعد عودة ترامب.. الولايات المتحدة ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين

Lebanon 24
13-11-2024 | 01:53
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أكدت قناة "إن بي سي نيوز" أن الولايات المتحدة ستبني مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين خارج المدن الكبرى في البلاد  بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

ووفقا للصحيفة، "فقد تحتاج المدن التي يوجد فيها عدد كبير من المهاجرين، مثل دنفر ولوس أنجلوس وميامي وشيكاغو، إلى مراكز احتجاز إضافية لاحتجاز المهاجرين الذين يتم القبض عليهم هناك. وقد تحتاج الإدارة أيضا إلى إعادة فتح أو توسيع أو بناء منشآت جديدة... بالقرب من نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن".
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كما ذكرت أن إدارة ترامب تريد مضاعفة عدد الأماكن في مراكز الاحتجاز التي ينتظر المهاجرون المحتجزون فيها ترحيلهم إلى بلادهم، وتجري محادثات مع شركات متخصصة في السجون الخاصة حول هذا الأمر.

وفي وقت سابق، أعلن توماس هومان رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية السابق الذي سيكون مسؤولا عن أمن الحدود في البلاد في إدارة ترامب، أن السلطات الأمريكية ستقوم بتفتيش أماكن العمل للقبض على المهاجرين غير الشرعيين لترحيلهم.
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