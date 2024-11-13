Advertisement

عربي-دولي

توقيف شرطي بريطاني بسبب دعمه لحماس عبر الانترنت

Lebanon 24
13-11-2024 | 03:40
A-
A+

Doc-P-1277643-638670905807717598.jpg
Doc-P-1277643-638670905807717598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بدعوى دعمه لحركة "حماس" الفلسطينية عبر الانترنت.
وأعلنت شرطة مقاطعة غلوسترشير جنوب غرب بريطانيا في بيان، أن شرطة مكافحة الإرهاب بالجنوب الغربي أوقفت شرطيًا في الثلاثينات من العمر في مدينة غلوستر.
Advertisement
وأشار البيان إلى أن الشرطة أوقفت العنصر بدعوى دعمه لـ"حماس" عبر الانترنت بشكل ينتهك المادة 12 من قانون الإرهاب. (الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-11-13
04:55 | 2024-11-13
04:35 | 2024-11-13
04:21 | 2024-11-13
04:20 | 2024-11-13
04:15 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24