توقيف شرطي بريطاني بسبب دعمه لحماس عبر الانترنت

Advertisement

أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بدعوى دعمه لحركة "حماس" الفلسطينية عبر الانترنت.وأعلنت شرطة مقاطعة غلوسترشير جنوب غرب بريطانيا في بيان، أن شرطة مكافحة الإرهاب بالجنوب الغربي أوقفت شرطيًا في الثلاثينات من العمر في مدينة غلوستر.وأشار البيان إلى أن الشرطة أوقفت العنصر بدعوى دعمه لـ"حماس" عبر الانترنت بشكل ينتهك المادة 12 من قانون الإرهاب. (الاناضول)