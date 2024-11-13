الدفاع المدني بغزة: عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 22 يوما في كافة مناطق القطاع

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قال جهاز الدفاع المدني بغزة، الأربعاء، إن عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 22 يوما في كافة مناطق شمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.وأضاف الجهاز في بيان أن آلاف الفلسطينيين باتوا دون رعاية طبية وإنسانية بسبب تعطل عمل الدفاع المدني.وقال البيان: "لليوم الـ22 الدفاع المدني ما يزال معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية".وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة في 23 تشرين الأول الماضي " وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم".وطالب الدفاع المدني بغزة المنظمات الإنسانية بالاستجابة لاستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا. (الأناضول)