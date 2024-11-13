Advertisement

عربي-دولي

الدفاع المدني بغزة: عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 22 يوما في كافة مناطق القطاع

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1277660-638670923559151762.jpg
Doc-P-1277660-638670923559151762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال جهاز الدفاع المدني بغزة، الأربعاء، إن عمل الجهاز لا يزال معطلا منذ 22 يوما في كافة مناطق شمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأضاف الجهاز في بيان أن آلاف الفلسطينيين باتوا دون رعاية طبية وإنسانية بسبب تعطل عمل الدفاع المدني.
Advertisement
وقال البيان: "لليوم الـ22 الدفاع المدني ما يزال معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة في 23 تشرين الأول الماضي " وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم".
وطالب الدفاع المدني بغزة المنظمات الإنسانية بالاستجابة لاستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في شمال قطاع غزة بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا. (الأناضول)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-11-13
04:55 | 2024-11-13
04:35 | 2024-11-13
04:21 | 2024-11-13
04:20 | 2024-11-13
04:15 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24