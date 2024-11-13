Advertisement

عربي-دولي

روسيا لإسرائيل: لا أسلحة لحزب الله في قاعدة حميميم

Lebanon 24
13-11-2024 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1277678-638670939594001246.jpg
Doc-P-1277678-638670939594001246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن وزارة الدفاع الروسية لفتت نظر تل أبيب إلى ضرب الجيش الإسرائيلي هدفا في سوريا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

وأضاف أن إسرائيل وجهت في تشرين الأول الماضي ضربة جوية لمنطقة مجاورة لقاعدة حميميم، إلا أنها لم تستهدف القاعدة الروسية، لأنه كان سيترتب على ذلك عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل، وفق قوله.
Advertisement

كما تابع أن الضربة استهدفت مستودعا أو مبنى ما بالقرب من القاعدة.

وأكد أن وزارة الدفاع الروسية تحركت فورا بعد الضربة، ولفتت نظر إسرائيل، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة، لأنها قد أن تهدد حياة العسكريين الروس.

ثم استرسل قائلاً: "آمل ألا يتكرر مثل هذا الحادث".

لا أسلحة لحزب الله
كذلك فند لافرينتيف صحة الأنباء حول أن قاعدة حميميم يتم منها نقل الأسلحة الإيرانية لـ"حزب الله" في لبنان، مشددا على أن روسيا لا تتيح قاعدتها في حميميم لذلك.

وأكد أن هذه مجرّد "شائعات"، مشيرا إلى أن جميع الشحنات في القاعدة تخضع للتفتيش.

وكان السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن تدرك إسرائيل مخاطر إلحاق الضرر بالجيش الروسي في سوريا، وأكد أن موسكو أوضحت ذلك للسلطات.

يشار إلى أن طائرات إسرائيلية كانت نفذت الشهر الماضي، ضربة استهدفت أحد مستودعات الذخيرة بالقرب من مدينة جبلة بريف اللاذقية بالقرب من أكبر قاعدة جوية روسية في سوريا، ما أدى لتدميره وانفجارات ضخمة سمع دويها على بعد مسافات بعيدة، مع وجود زوارق حربية في عرض البحر، تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية السورية والقوات الروسية للصواريخ لأكثر من 40 دقيقة.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2024-11-13
04:55 | 2024-11-13
04:35 | 2024-11-13
04:20 | 2024-11-13
04:15 | 2024-11-13
04:13 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24