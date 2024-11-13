طبيب بريطاني: المسيرات الإسرائيلية تستهدف الجرحى في غزة

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قال الطبيب البريطاني نظام مامودي الذي خدم بقطاع غزة لمدة شهر إن المسيرات الإسرائيلية تستهدف المدنيين الجرحى على الأرض بعد القصف بالطائرات.وقال مامودي في كلمته، الثلاثاء، في جلسة للجنة التنمية الدولية بالبرلمان البريطاني بعنوان "الوضع الإنساني في غزة" إن "المسيّرات تخلق الخوف" وإن لديها أيضا القدرة على إطلاق النار، وإنها تفتح النار على المدنيين.وأشار إلى أن المسيرات الإسرائيلية كانت تنفذ عمليات بعد القصف بالطائرات.وأضاف: "بعد سقوط القنابل على مكان مزدحم حيث توجد الخيام، كانت المسيرات تأتي وتطلق النار على الأطفال والمدنيين".وأفاد أن الرصاص المستخدم في هجمات المسيرات يعد أكثر ضررا من الرصاص العادي.وأردف: "لاحظت في الرصاص المستخدم في المسيرات أنه يدخل الجسم ويتحرك داخله، مما يتسبب في العديد من الإصابات الداخلية".وذكر أن طفلا أخبره أثناء إجراء عملية جراحية له أنه بعد أن سقطت القنبلة، كان ملقى على الأرض، فجاءت مسيّرة، حلّقت فوقه وأطلقت النار عليه.وتابع: "كان هذا عملا متعمدا ومستمرا، حيث كانت هناك استهدافات يومية للمدنيين".ولفت الطبيب المتخصص بزراعة الأعضاء إلى أن ما يقرب من 70 بالمئة من الأشخاص الذين كان يعالجهم نساء وأطفال.وأشار إلى أن كثيرا من الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية غير متوفرة أو محدودة، مؤكدا أن منع دخول الإمدادات الطبية إلى غزة هو خطوة متعمدة.وأوضح أن الخروج من المستشفى والتنقل كان أمرا خطيرا، وأنهم استُهدفوا 5 مرات رغم أنهم كانوا يسافرون مع قافلة الأمم المتحدة التي تم إبلاغ إسرائيل عن تحركاتها. (الاناضول)