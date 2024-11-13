جنود كيم يقاتلون إلى جانب بوتين في كورسك؟

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أكدت أجهزة استخبارات كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مشاركة جنود كوريين شماليين في العمليات القتالية في كورسك الروسية، وذلك بعدما تحدثت الولايات المتحدة عن انخراط حوالي 8 آلاف جندي من كوريا الشمالية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا وهم متمركزون بالقرب من الحدود الأوكرانية، وقد تقوم روسيا بنشرهم خلال الأيام المقبلة.وأوضحت أجهزة الاستخبارات في بيان أن القوات الكورية الشمالية المرسلة إلى روسيا انتقلت فعلاً إلى منطقة كورسك، مضيفة أنه خلال الأسبوعين الفائتين نُشرت في ساحة المعركة جنود من كوريا الشمالية.كما أكدت أن تلك القوات بدأت تشارك في العمليات القتالية.في حين لم ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجود جنود من كوريا الشمالية، لكنه يشير إلى أن أوكرانيا تستخدم أيضا جنودا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وكان نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود، قد هدد الشهر الماضي، بأن الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا "سيعودون في أكياس الجثث"، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم يونغ أون.أتى هذا بعدما أفادت تقارير بأن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي إضافي إلى روسيا، في محاولة لمساعدة روسيا عسكريا بحربها مع أوكرانيا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة آلاف.ومن المتوقع أن يصل العدد إلى عشرة آلاف بحلول كانون الاول، بحسب النائب ذاته. (العربية)