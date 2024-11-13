يعد 16 سنة.. عراقيون تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب يحصلون على تعويضات

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أصدرت هيئة محلفين فدرالية في الولايات المتحدة، حكما يلزم شركة "مركز التحليل الموحد" (سي. إي. سي. آي)، CACI المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية، بدفع 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، والذي ارتبط اسمه بتقارير عديدة عن انتهاكات وأعمال تعذيب.وأفادت الهيئة أن الشركة المتعاقدة ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن خلال عامي 2003 و2004، بحسب ما ذكره مركز الحقوق الدستورية.وتم التوصل لهذا القرار بعد محاكمتين مدنيتين جرتا في محاكم ولاية فرجينيا، بدأت أولاهما في ريستون في أبريل الماضي، وتلتها محاكمة ثانية في مدينة أليكساندريا أواخر أكتوبر.وجاء الحكم بعد مضي 16 عاما على تقديم الدعوى في المحاكم الأمريكية عام 2008، حيث قررت الهيئة منح كل من سهيل الشمري، وأسعد الزوبعي، وصلاح العجيلي تعويضات مالية تبلغ 3 ملايين دولار لكل منهم كتعويضات، و11 مليون دولار لكل منهم كتعويضات عقابية، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وفي المقابل، ردت شركة "CACI" الدعوى، مدعية أن الشرطة العسكرية تصرفت بشكل فردي، وأنه لا توجد أدلة تربط مقاوليها بوقائع التعذيب.يذكر أن سجن أبو غريب كان تحت إدارة الشرطة العسكرية الأميركية قبل إغلاقه عام 2014، واستخدم لتعقب واستجواب المشتبه بهم في قضايا مرتبطة بالجماعات المسلحة داخل العراق. وقد أثار السجن جدلا واسعا عام 2004 بعد تسريب صور أظهرت انتهاكات بحق السجناء، مما أدى إلى إدانة 11 ضابطا عسكريا أميركيا. (qna)