فضيحةٌ في هذه الدولة تطيح بمشاهير.. لاعب معروف ومذيع ومؤثرين!

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول اليوم الأربعاء مذكرات توقيف بحق 23 شخصًا بتهمة الترويج لرهانات غير قانونية، من بينهم عدد من الشخصيات العامة المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أتت تلك التطورات بعدما انتشرت بشكل واسع خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل صور وفيديوهات لمشاهير ومؤثرين يمارسون القمار والمراهنات في مشاهد ترويجية.

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وطالت فضيحة تورطهم في قضية مراهنات غير شرعية، نجم كرة القدم السابق في فريق بشيكتاش باتوهان قارادينيز المعروف في البلاد، فضلا عن المقدم التلفزيوني الشهير محمد علي أربيل، والمغني المعروف سردار أورتاش.



وبعد أن فرّ لاعب الكرة السابق إلى الخارج الذي لديه تاريخ طزيل مع الإدمان، ألقي القبض على المغني والمقدم الذائعي الصيت.





إلى ذلك، حجبت السلطات حسابات ثمانية مؤثرين على مواقع التواصل، بينهم حساب المؤثر الشهير إبراهيم يلماز الذي يتابعه أكثر من 19 مليون شخص.





وقال أورتاش أثناء استجوابه، بأن الفيديو الذي ظهر فيه يستمتع بالمراهنة صحيح، لكنه نفى علمه بأن الرهان غير قانوني أو أن الفيديو استخدم للترويج للقمار والمراهنات.



بدوره، أكد محمد علي أربيل أيضًا أنه لم يكن يعلم بأن الفيديو سيستخجم للترويج. إلا أنه أشار إلى أن الصور التقطت كـ"ذكرى" خلال حضوره دعوة لحضور افتتاح فندق في مالطا.



كما نفى تلقيه أي أموال مقابل ظهوره في الفيديوهات، مؤكداً أنه رفض عرضًا بقيمة تتراوح بين 20 ألف و25 ألف يورو. وصرّح قائلاً: "دُعينا لحضور وتسجيل برنامج بأسلوب كوميدي، ولم نكن على علم بأنهم سيستخدمون الصور للترويج للرهان".



فيما واجه قارادينيز، لاعب كرة القدم السابق الذي حظي بلقب "الطفل المعجزة" في شبابه، انتقادات حادة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ترويجه للمراهنات عبر البث المباشر.



ووفقًا لمجلس التحقيق في الجرائم المالية، تم تجميد جميع أصوله، ما دفعه إلى الفرار إلى جورجيا برفقة صديقته المؤثرة على تيك توك، إيريم جاغلار.





من جهته، أكد وزير العدل يلماز تونش، استمرار التحقيقات وإتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم.





وأردف قائلاً: "إذا كانت هناك أدلة قوية على ارتكاب جريمة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". (العربية)