هل تتجرأ تل أبيب وتواجه موسكو في الأجواء السورية؟

Advertisement

تحذير واضح وصريح وجّهته موسكو لتل أبيب إثر استهدافها موقعاً على الساحل السوري بالقرب من قاعدة حميميم الروسية الشهيرة هناك، ما دفع روسيا للتحرك الفوري، قائلة: "إياكم وقواعدنا في سوريا"..فتل أبيب التي تستهدف سوريا بحجة مواجهة قوات إيرانية أو جماعات موالية لها وجدت نفسها تحت أنظار روسيا مباشرة. وما من شك في أن روسيا وبتدخلها عسكرياً في سوريا عام 2015 فرضت واقعا جديداً في أروقة السياسة والميدان إلا أنها عملت وبشكل حاسم على حماية قواتها من أي خطر محدق.استمر ذلك وسط وتيرة الضربات الإسرائيلية المتصاعدة بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير على لبنان منذ تشرين الاول الماضي، لكن إسرائيل ارتكبت "خطأً كبيراً" حين اقتربت من الخطوط الحمراء الروسية.المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أكد أن روسيا نبهت إسرائيل بشكل جاد إلى مخاطر ضرباتها بالقرب من قاعدة حميميم وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مستودعاً أو منشأة قرب القاعدة مسبباً انفجارات عنيفة اهتز لها الساحل السوري ومعه صدى إنذار روسي بأن هذه التصرفات "غير مقبولة" لأنها تهدد حياة العسكريين الروس.ونفى لافرينتيف بشدة شائعاتٍ عن استخدام قاعدة حميميم لنقل أسلحة إيرانية إلى حزب الله، مشدداً على أن روسيا تفرض إجراءات تفتيش دقيقة على كافة الشحنات في القاعدة.من جانبه أعرب السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف عن أمله في أن تستوعب إسرائيل خطورة استفزاز روسيا.يؤكد خبراء أن تل أبيب لطالما ناشدت الكرملين للحصول على ضمانات لمنع العبور المحتمل للشحنات العسكرية عبر سوريا إلى لبنان، لكن الرد الروسي كان بالرفض، لأن هذه المهمات تأتي خارج نطاق تفويض العسكريين الروس وهذا ما أكده المسؤولون الروس في أكثر من مناسبة..ثمّة من يرى التحذير الروسي قد يكون بداية لمعادلة جديدة في سماء سوريا..ومع استمرار الغارات الإسرائيلية في المنطقة، يبقى السؤال الأبرز: هل ستغامر تل أبيب بتحدي روسيا على الأراضي السورية؟ (ارم نيوز)