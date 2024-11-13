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المحكمة ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:41
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رفضت المحكمة المركزية في القدس اليوم الأربعاء طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل موعد شهادته في قضايا فساد.

وخلال جلسة المحكمة، قال عَميت حداد، محامي نتنياهو، إن الأخير ليس متفرغا للإدلاء بشهادته.
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ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته في الثاني من كانون الاول المقبل. (روسيا اليوم)
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