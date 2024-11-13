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عربي-دولي

بشأن قاعدتها في سوريا.. هذا ما طلبته روسيا من إسرائيل

Lebanon 24
13-11-2024 | 14:41
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طلبت روسيا من إسرائيل، اليوم الأربعاء، الامتناع عن تنفيذ ضربات جوية قرب قاعدتها العسكرية في سوريا مثل ما حدث سابقا في شهر تشرين الأول الماضي.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد أفادت في 17 تشرين الأول بأن إسرائيل نفذت غارة على مدخل مدينة اللاذقية، وقال المرصد السوري إنها استهدفت مستودعا للسلاح، وهي على مقربة من اللاذقية قاعدة حميميم الجوية الروسية.
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وقال موفد الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ألكسندر لافرنتييف الأربعاء لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية: "نفّذت إسرائيل ضربة جوية قريبة جدا من قاعدة حميميم".

وأضاف "أبلغ عسكريونا المسؤولين الإسرائيليين أن مثل هذه العمليات من شأنها أن تعرض حياة العسكريين الروس الموجودين هناك للخطر، وهذا غير مقبول"، متابعاً "لذلك نأمل بألا يتكرر هذا الحدث الذي حصل في تشرين الأول"، مشيرا إلى أن القاعدة الروسية "لا تستخدم لإمدادات حزب الله". (سكاي نيوز) 
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