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عربي-دولي

صدمة واندهاش.. شاهدوا رد فعل هاليفي على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:36
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أظهرت اللقطات، رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي وقد بدت على وجهه الصدمة والاندهاش خلال تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، ما جعله حديث العديد من وسائل الإعلام العبرية. 
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وجاءت تصريحات كاتس خلال زيارته القيادة الشمالية برفقة رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين.

وكان قد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن "نزع سلاح حزب الله هو أحد أهداف الحرب"، على الرغم من أن الحكومة، كما هو معروف، لم توافق على مثل هذا الهدف.

وقال كاتس: "لقد قمنا بتوسيع نطاق المناورة البرية في جنوب لبنان ونعمل ضد أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية في بيروت وفي أي مكان ضروري لذلك، وبينما نحن هنا، تنهار البنية التحتية الإرهابية في بيروت"، على حد وصفه، مضيفاً "لن نعلن أي وقف لإطلاق النار.. لن نرفع أقدامنا عن الدواسة (أي سنستمر) ولن نسمح بأي "مسلسل" (اتفاق) لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب وهي نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وتهيئة الظروف لعودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان". (روسيا اليوم) 
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