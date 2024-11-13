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عربي-دولي

رسميا.. جون ثون زعيماً للأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ

Lebanon 24
13-11-2024 | 15:45
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انتخب جون ثون، اليوم الأربعاء، رئيسا لتكتل الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ليحل محل ميتش ماكونل الذي يتولّى هذا المنصب منذ 17 عاما.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ثون المنتمي إلى خط جمهوري تقليدي نسبيا خصوصا على ريك سكوت المدعوم من ترامب والدائرة المقربة منه وإيلون ماسك،  تغلب إثر تصويت بالاقتراع السري".
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 وجون ثون هو نائب جمهوري عن ولاية ساوث داكوتا وبات بذلك شريكا رئيسيا في السلطة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

يشار إلى أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بشقيه سواء مجلس الشيوخ أو النواب ما يجعل الحزب قادر على تقديم دعم مطلق للقرارات التي يصدرها الرئيس المنتخب دونالد ترامب. (العربية) 
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