لقاء دام ساعتين في المكتب البيضاوي.. تفاصيل جديدة عن اللقاء بين ترامب وبايدن

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التقى الرئيس المنتخب دونالد ترامب والرئيس جو بايدن، أمس الأربعاء، وتعهدا بانتقال سلس للسلطة في كانون الثاني المقبل.وجلس الرئيسان جنبا إلى جنب أمام نار مشتعلة في المكتب البيضاوي، في مشهد سلمي يخفي وراءه الكثير من التوتر والخصومة السياسية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الاجتماع استمر ساعتين تقريبا.وذكرت للصحافيين "لقد كان اجتماعا جوهريا. ناقشا القضايا المهمة المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الداخلية التي تواجه الأمة والعالم".حرب أوكرانياوقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين إن بايدن أوضح أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، لأن أوروبا القوية والمستقرة ستمنع الولايات المتحدة من الانجرار إلى حرب.وتعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسرعة من دون أن يوضح الكيفية.الشرق الأوسطوقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست" New York Post إنه وبايدن "تحدثا كثيرا عن الشرق الأوسط" خلال اللقاء.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post عن ترامب قوله: "أردت أن أعرف آراءه بشأن وضعنا الحالي، وقد شاركني إياها، وكان ودودا للغاية".وهزم الديمقراطي بايدن منافسه الجمهوري ترامب في انتخابات 2020، لكنه انسحب من سباق 2024 في تموز بعد مناظرة كارثية بينهما. وعلى إثر ذلك أصبحت نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة لكنها خسرت أمام ترامب.انتقال سلس للسلطةوقال بايدن لترامب "نتطلع إلى أن يكون لدينا، كما قلنا، انتقال سلس، وأن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من توفير ما تحتاجه. مرحبا بك، مرحبا بك مرة أخرى".ورد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني: "السياسة قاسية، ولا تكون في كثير من الأحيان عالما لطيفا للغاية، لكنها عالم لطيف اليوم، وأنا أقدر كثيرا انتقالا يكون سلسا قدر الإمكان، أقدر ذلك كثيرا يا جو".وعلت أصوات المراسلين بالأسئلة لكن تم إخراجهم بسرعة.ورغم أن استقبال الرئيس المنتخب في البيت الأبيض يمثل مجاملة تقليدية، فإن ترامب لم يقم بها عندما فاز بايدن في عام 2020.وجاء اللقاء ليمثل تناقضا صارخا للانتقادات الحادة التي يتبادلها الرجلان منذ سنوات. كما يتخذ فريقاهما مواقف مختلفة تماما بشأن السياسات من تغير المناخ إلى روسيا.وقالت جان بيير للصحافيين يوم الثلاثاء عن قرار بايدن دعوة ترامب "إنه يؤمن بالأعراف، يؤمن بمؤسستنا، يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة.. هذا هو العرف. هذا الذي من المفترض أن يحدث".(العربية)