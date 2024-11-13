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عربي-دولي
مقتل انتحاري إثر انفجارين بالعاصمة البرازيلية
Lebanon 24
13-11-2024
|
23:23
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه بعد وقوع انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في العاصمة البرازيلية برازيليا.
وقال مسؤولون إن "رجلا انتحر بقنبلة" خارج المحكمة العليا في البرازيل بعد محاولته دخول المبنى يوم الأربعاء مما أثار مخاوف أمنية قبل 5 أيام من استضافة البلاد اجتماع رؤساء دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو والذي ستعقبه زيارة دولة للعاصمة برازيليا من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ.
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وأفادت سيلينا لياو، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية في مؤتمر صحافي، بأن انفجارين حدثا بفارق 20 ثانية وقعا في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.
وقالت لياو إن الانفجار الأول وقع في سيارة في موقف سيارات قريب. وبعد فترة وجيزة وقع انفجار آخر في الساحة خارج الكونغرس البرازيلي والمحكمة العليا والمكاتب الرئاسية.
ولم يكن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الموقع وقت وقوع الانفجار.
وقالت لياو إن المشتبه به حاول دخول المبنى الذي يضم المحكمة العليا، لكنه فشل.
وأظهرت صور من مكان الحادث جثة أحد الضحايا في الساحة المعروفة باسم ساحة "القوى الثلاث".
وأكد رجال الإطفاء مقتل شخص واحد، على الرغم من أنهم لم يقوموا بعد بإزالة الجثة.
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