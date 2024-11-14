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عربي-دولي

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقى وزير خارجية إيران.. وبحثٌ في برنامجها النووي

Lebanon 24
14-11-2024 | 02:41
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التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج إيران النووي، وفق صور بثتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وفي العام 2015، كان عراقجي كبير المفاوضين عن الجانب الإيراني في المحادثات النووية مع القوى العظمى.

وذكرت "إرنا" أن "غروسي.. الذي وصل إلى طهران الليلة الماضية (الأربعاء) على رأس وفد للتفاوض مع كبار المسؤولين النوويين والسياسيين في البلاد، التقى وزير الخارجية عباس عراقجي".

وتأتي زيارة غروسي عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

واعتمد ترامب خلال ولايته الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.(سكاي نيوز)

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