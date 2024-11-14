Advertisement

عربي-دولي

بعد كلام الرئيس الإيراني.. هل تسعى طهران للتقارب مع ترامب؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 03:38
A-
A+
Doc-P-1278183-638671778499906112.jpg
Doc-P-1278183-638671778499906112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع مع دبلوماسيين بأن على إيران إدارة المواجهة مع الولايات المتحدة بنفسها، على المستويين الدولي والإقليمي.

جاءت هذه التصريحات في ظل تساؤلات حول مدى جدية النظام الإيراني في السعي للتقارب مع إدارة ترامب، أم أن ما يجري هو مجرد مناورة سياسية لرفع العقوبات عن طهران.
Advertisement

تحليل من واشنطن
في هذا السياق، قال الخبير في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، باتريك كلاوسن لـ "سكاي نيوز عربية" أن النظام الإيراني يضع أولوية قصوى لرفع العقوبات، لكنه غير مستعد لتغيير سياساته جذريًا لتحقيق ذلك.

وأضاف أن خامنئي، بصفته المرشد الإيراني، يظل الشخصية الأكثر تأثيرا في صنع القرار، وهو يتبنى نهجا متشددًا في التعامل مع واشنطن، رغم عدم رغبته في الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

ترامب وإيران.. ملف معقد
من جانب آخر، ماندي واكر، الخبيرة في الشؤون الدولية، أكدت أن ترامب يحمل ضغائن شخصية تجاه إيران، خاصة بعد اتهامات بمحاولة اغتياله، ما يجعل أي تقارب مستقبلي معقدًا وصعب المنال، لكنها لم تستبعد أن يعقد ترامب صفقة مع طهران في حال رأى مصلحة في ذلك، خاصةً أنه أثبت مرونته في التعامل مع خصوم سياسيين في السابق.

البرنامج النووي.. مواقف متشددة

وأشار كلاوسن إلى وجود أصوات داخل إيران تدعو لتطوير السلاح النووي، وهو ما يُقلق واشنطن.

من جهتها، شددت واكر على أن أي تقارب محتمل لن يعني تراجع الولايات المتحدة عن موقفها الصارم تجاه الملف النووي الإيراني، بل ستبقى السياسة الأميركية متشددة في مواجهة أي تهديدات إيرانية.(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2024-11-14
05:21 | 2024-11-14
04:58 | 2024-11-14
04:47 | 2024-11-14
04:36 | 2024-11-14
04:13 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24