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وبحسب الصحيفة، "قال مات غيرتكين، كبير الاستراتيجيين والجيوسياسيين في BCA Research، للصحيفة: "عندما يفرض ترامب العقوبات، سترد إيران لإثبات أنه إذا لم يُسمح لها بتوليد عائدات النفط وإجراء التجارة، فقد لا تتمكن دول أخرى في المنطقة من ذلك أيضًا".وأضاف: "أعتقد أننا سنرى بعض الأحداث المفاجئة، ربما بعض التخريب أو بعض الهجمات التي تهدد ولكن لا تدمر إمدادات النفط العالمية من المنطقة". إن وزير خارجية ترامب الجديد المتوقع، السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، متشدد أيضًا، حيث يقول إن إسرائيل لديها "الحق في الرد بشكل غير متناسب لوقف" التهديد الذي تشكله طهران ووكلاؤها، بما في ذلك حماس في غزة وحزب الله في لبنان. وقال غيرتكين إن الضربات الموجهة إلى الدفاع الصاروخي الإيراني، وتراجع حزب الله، وعدم الاستقرار الداخلي في الجمهورية الإسلامية بسبب التضخم ونقص المواد، خلقت بيئة قد تعتقد إسرائيل أنها "جيدة للغاية بحيث لا يمكن تفويتها". وقال إنه قد يكون هناك هجوم إسرائيلي على إمدادات الوقود المحلية لإيران، وقد تذهب إسرائيل "إلى حد شن ضربات أو الاستعداد لشن ضربات أو تخريب البرنامج النووي"."وتابعت الصحيفة، "في عام 2018، انسحب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني، والتي سعت إدارة جو بايدن إلى إحيائها. ويتمتع ترامب بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد أوائل زعماء العالم الذين هنأوه بعد فوزه الأسبوع الماضي. وقال غيرتكين إنه إذا عملت إسرائيل والولايات المتحدة معًا على شن ضربات جوية ضد البرنامج النووي لطهران، "فإن إيران ستغلق مضيق هرمز، وسنخسر ربما 18 مليون برميل من النفط يوميًا".وأضاف "إذا عانت السوق العالمية من نقص، فإن حقيقة أن الإمدادات الروسية لا تزال قادرة على الوصول إلى تلك السوق تعني أن هذا أمر جيد للغاية بالنسبة لروسيا لأنها تكتسب حق وضع الأسعار". وتابع قائلاً: "سيكون الروس قادرين على زيادة الإنتاج، وسيكون هناك تطبيقا أقل للعقوبات، وسنشهد أسعارا أعلى عالميا إذا حدثت صدمة كبرى يتم فيها مهاجمة البرنامج النووي الإيراني"."وأضافت الصحيفة، "لقد نجحت روسيا إلى حد كبير في التحايل على العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول السبع الكبرى على صادراتها الرئيسية، والتي حددت سعر النفط المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، من خلال أسطول من السفن التي تخفي روابطها بموسكو. وفي الشهر الماضي، قال معهد كييف للاقتصاد إن روسيا وسعت من سعة النفط المنقول عبر أسطولها بنحو 70% خلال العام الماضي. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصادر مقربة من مستشاري ترامب قالت إن إدارته ستلاحق الموانئ الأجنبية والتجار الذين يتعاملون مع النفط الإيراني".وبحسب الصحيفة، "توقع توم أودونيل، وهو محلل متخصص في الطاقة ومقره برلين، أن يكون التأثير على صادرات روسيا من السلع الأساسية ضئيلاً إذا توقفت صادرات إيران فجأة. وقال للصحيفة: "سوف ترتفع الأسعار بسبب المفاجأة، ولكن إذا كان ذلك متوقعاً، فأنا متأكد من أن السعوديين وغيرهم من أعضاء أوبك وأوبك بلس سوف يسعدون بالحصول على حصة إيران". وأضاف: "قد تحصل روسيا على جزء من ذلك. وفي الوقت نفسه، تفرض كل دول أوبك بلس قيوداً على صادراتها، طالما أن روسيا جزء من أوبك بلس، فليس من الواضح من سيحصل على 1.7 مليون برميل". وقال "أتصور أن ترامب، مثل بايدن، لن يرغب في فعل أي شيء لإيران أو أن يفعل الإسرائيليون أي شيء لها من شأنه أن يجعل الإيرانيين يخشون على وجودهم". وأضاف: "يمكن للإيرانيين بسهولة إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار وتدمير كمية كبيرة من الإنتاج في كل أنحاء الخليج، مما يتسبب في أزمة نفطية دولية ضخمة"."