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"خيانة الأمانة وابتزاز".. رئيس طاقم نتنياهو يخضع للتحقيق!

Lebanon 24
14-11-2024 | 06:19
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يخضع رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، تساحي بروفرمان، اليوم الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتنياهو. 

ويواجه بروفرمان تحقيقاً بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، على خلفية الاشتباه في تعديل بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء خلال الحرب.
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وكشفت وسائل إعلام إسرائيليّة أن "تساحي برافرمان"، رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط بالجيش الإسرائيلي لـ"تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب" من خلال تهديده بـ"تسجيل فيديو حساس"، الأمر الذي نفاه "برافرمان" ووصفه بالادعاء الكاذب.

من جانبه، نفى بروفرمان بشدة هذه الاتهامات قائلا: "الاتهام الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما هو كذب محض، وكذلك التقرير المسيء الذي نشره مايكل شيمش. إنه كذب من أوله إلى آخره، وهدفه إلحاق الضرر بي وبمكتب رئيس الوزراء في ذروة الحرب". (الحرة) 
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