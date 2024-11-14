Advertisement

عربي-دولي

إنفجارات في دمشق... ماذا استهدفت إسرائيل؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1278291-638671917750997692.jpg
Doc-P-1278291-638671917750997692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام سوريّة عن دويّ انفجارات في منطقة المزة في ريف العاصمة دمشق.
 
 
وأشارت وكالة "سانا" في هذا السياق، إلى أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت منطقة المزة.
 
 
أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فكشفت أنّ الهجوم الإسرائيلي استهدف أصولا ومقرات قيادية تابعة  للجهاد الإسلامي في دمشق.
 
 
كما أفادت "سانا" أنّ غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قدسيا في ريف دمشق تزامنا مع هجوم المزة.
 
 
وقالت وسائل إعلام سوريّة إنّ الضربة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في قدسيا.
 
 
وأعلنت "سانا" عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 بينهم أطفال ونساء في حصيلة أولية للهجمات الإسرائيلية على دمشق.
 
 
 
 
Advertisement
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2024-11-14
12:45 | 2024-11-14
12:20 | 2024-11-14
12:00 | 2024-11-14
11:37 | 2024-11-14
11:07 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24