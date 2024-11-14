إنفجارات في دمشق... ماذا استهدفت إسرائيل؟ (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سوريّة عن دويّ انفجارات في منطقة المزة في ريف العاصمة دمشق.

وأشارت وكالة "سانا" في هذا السياق، إلى أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت منطقة المزة.

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فكشفت أنّ الهجوم الإسرائيلي استهدف أصولا ومقرات قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق.

كما أفادت "سانا" أنّ غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قدسيا في ريف دمشق تزامنا مع هجوم المزة.

وقالت وسائل إعلام سوريّة إنّ الضربة الإسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في قدسيا.

وأعلنت "سانا" عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 16 بينهم أطفال ونساء في حصيلة أولية للهجمات الإسرائيلية على دمشق.