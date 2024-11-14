Advertisement

عربي-دولي

مشاكل أمنية في مقرّ إقامة ترامب.. مصادر تكشف

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1278308-638671946848590651.jpeg
Doc-P-1278308-638671946848590651.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن ضمان الأمن في مقرّ إقامة دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، في غاية الصعوبة بسبب الفوضى السائدة هناك، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة.
 
وقالت القناة: "من المعروف أن أعضاء نادي في مارالاغو (مقر إقامة ترامب ونادي الغولف في فلوريدا) يستطيعون بدون قيود دعوة الضيوف للدخول وهذه الفوضى تخلق تحديات استخباراتية وأمنية غير مسبوقة يكاد يكون من المستحيل حلها".


وجرت الإشارة إلى أنه تم تعزيز الأمن في مارالاغو منذ الانتخابات الأميركية. ومن بين أمور أخرى، تستخدم الخدمة السرية الأميركية الكلاب الآلية للمراقبة والكشف عن المتفجرات.

وبحسب القناة التلفزيونية، يتوقع جهاز الخدمة السرية أن يقوم ترامب بتغيير القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو. (روسيا اليوم)
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2024-11-14
12:45 | 2024-11-14
12:20 | 2024-11-14
12:00 | 2024-11-14
11:37 | 2024-11-14
11:07 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24