مشاكل أمنية في مقرّ إقامة ترامب.. مصادر تكشف

يبدو أن ضمان الأمن في مقرّ إقامة دونالد ترامب، الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية، في غاية الصعوبة بسبب الفوضى السائدة هناك، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت القناة: "من المعروف أن أعضاء نادي في مارالاغو (مقر إقامة ترامب ونادي الغولف في فلوريدا) يستطيعون بدون قيود دعوة الضيوف للدخول وهذه الفوضى تخلق تحديات استخباراتية وأمنية غير مسبوقة يكاد يكون من المستحيل حلها".





وجرت الإشارة إلى أنه تم تعزيز الأمن في مارالاغو منذ الانتخابات الأميركية. ومن بين أمور أخرى، تستخدم الخدمة السرية الأميركية الكلاب الآلية للمراقبة والكشف عن المتفجرات.



وبحسب القناة التلفزيونية، يتوقع جهاز الخدمة السرية أن يقوم ترامب بتغيير القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو. (روسيا اليوم)