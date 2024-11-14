بعد الخسارة الكارثية.. الديمقراطيون يبحثون عن كبش فداء

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وناقشت حملة هاريس وروغان، الذي لديه جمهور أكبر من جمهور العديد من الشبكات التلفزيونية، مقابلة عبر البودكاست وهي خطوة كان يأمل بعض الديمقراطيين أن تساعد هاريس في الوصول إلى الشباب الذين كانوا ينجذبون نحو ترامب. ذكر موقع "العربية" أن مسؤولاً في حملة هاريس قال إن مخاوف كامالا هاريس من رد فعل التقدميين قتلت خطتها للظهور في بودكاست جو روغان، مما ألقى الضوء على قرار أغضب بعض الديمقراطيين الذين يترنحون بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.وناقشت حملة هاريس وروغان، الذي لديه جمهور أكبر من جمهور العديد من الشبكات التلفزيونية، مقابلة عبر البودكاست وهي خطوة كان يأمل بعض الديمقراطيين أن تساعد هاريس في الوصول إلى الشباب الذين كانوا ينجذبون نحو ترامب.

وقالت جينيفر بالميري، كبيرة مستشاري زوج هاريس، دوغ إمهوف، إن المحادثات تعثرت بسبب المخاوف بشأن كيفية النظر إلى المقابلة داخل الحزب الديمقراطي، وفقا لصحيفة فاينشيال تايمز.

وقالت بالميري يوم الأربعاء: "كان هناك رد فعل عنيف مع بعض موظفينا التقدميين الذين لم يرغبوا في أن تكون هناك، وكيف سيكون هناك رد فعل عنيف".



وتعتبر بالميري، التي عملت سابقا في البيت الأبيض ولحملة هيلاري كلينتون لعام 2016، وهي من بين أوائل المسؤولين من حملة هاريس الذين دخلوا في التفاصيل بشأن قرار يخشى بعض الديمقراطيين من أن يكون قد ساهم في خسارتهم.



وبعد أكثر من أسبوع بقليل من هزيمة هاريس الثقيلة، يبحث الحزب عن كبش فداء، حيث يلوم بعض الوكلاء الرئيس جو بايدن. وقال آخرون إن الحملة أفسدت استراتيجيتها الإعلامية وكانت حذرة للغاية مع المنافذ البديلة.



وينظر إلى روغان، الذي أيد ترامب في الليلة التي سبقت الانتخابات، على نطاق واسع على أنه البودكاست الأكثر شعبية في البلاد. ولديه عدد كبير من المتابعين بشكل خاص بين الشباب.

وقالت بالميري أيضا إن الأخبار المتسربة بأن هاريس كانت في محادثات للقيام بمقابلة روغان خلق "ديناميكية غريبة جدا" مع البودكاست.



وتمت مشاهدة مقابلة ترامب مع روغان ما يقرب من 50 مليون مرة على يوتيوب، في حين حققت مقابلة البودكاست مع نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس 16 مليون مشاهدة.



وبالمقارنة، شاهد حوالي 29 مليون شخص خطاب هاريس في المؤتمر الوطني الديمقراطي وشاهد أقل من 8 ملايين مقابلتها على فوكس نيوز.

واكتسب روغان، وهو معلق في بطولة القتال الحر، عددا كبيرا من المتابعين، خاصة بين الرجال، لمحادثاته التي تستمر لساعات، وغالبا ما تكون متنوعة مع الضيوف حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك فنون الدفاع عن النفس والأجانب وروتين التمرين والسياسة.



كما أنه يثير الجدل. وفي عام 2022، سحب الموسيقيون بما في ذلك جوني ميتشل موسيقاهم من سبوتيفاي احتجاجا على علاقات المنصة مع روغان، الذي أجرى مؤخرا مقابلة مع عالم فيروسات ينتقد لقاحات فيروس كورونا.



وجادل السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز هذا الأسبوع بأن أعضاء حزبه يجب أن يتحدثوا إلى البودكاست مثل روغان. وقال لشبكة "سي إن إن" يوم الأحد: "أعتقد أنه يجب علينا الوصول اليهم ومن الواضح أن لديك وسائل إعلام بديلة هناك، والكثير من البودكاست التي لديها ملايين وملايين المشاهدين في العرض".