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عربي-دولي

بوتين وبن سلمان بحثا الصراع الأوكراني والوضع في الشرق الأوسط

Lebanon 24
14-11-2024 | 08:14
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، حيث تابع ردا على ما إذا كانت هناك أي مقترحات أو مبادرات محددة لتسوية الصراع الأوكراني في المحادثة: "بالفعل، تم التطرق إلى قضية الصراع الأوكراني، ولا يوجد ما يمكن قوله بهذا الصدد".
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بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان الوضع الصعب في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشدد الكرملين على أن "التوجهات الأساسية لروسيا والسعودية فيما يتعلق بتسوية الشرق الأوسط متطابقة".
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