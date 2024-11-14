بوريل يقترح تعليق "الحوار السياسي" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

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وقدّم بوريل الذي من المرتقب أن يترك منصبه الشهر المقبل، هذا الطرح قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المزمع عقده الاثنين في بروكسل.وهذا الحوار السياسي قائم بموجب إطار اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2000. وليست حظوظ هذا المقترح بالكبيرة. (العربية)