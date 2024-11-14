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بوريل يقترح تعليق "الحوار السياسي" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

Lebanon 24
14-11-2024 | 09:33
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اقترح جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء السبع والعشرين تعليق "الحوار السياسي" القائم بين التكتّل وإسرائيل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقدّم بوريل الذي من المرتقب أن يترك منصبه الشهر المقبل، هذا الطرح قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المزمع عقده الاثنين في بروكسل.
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وهذا الحوار السياسي قائم بموجب إطار اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران 2000. وليست حظوظ هذا المقترح بالكبيرة. (العربية) 
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