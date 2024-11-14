18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إعتراف إسرائيلي: هكذا لا تزال "حماس" تُسيطر على غزة
Lebanon 24
14-11-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "عربي 21" أنّ الاعترافات الإسرائيلية لا تتوقف يوما بعد آخر، على أن الوضع الحالي في قطاع غزة يثبت الحقيقة مرة أخرى، ومفادها أن الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يتم ممارسته حاليا، مهما بلغت قوته، لا يخلق نفوذا لإطلاق سراح المختطفين، بل إن فشل تل أبيب في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية يكلّفها غاليا، ويثبت من جديد أن حماس لا زالت في السلطة.
Advertisement
وأشار في هذا السياق ألموغ بوكير مراسل القناة الـ12 الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، إلى ما حدث في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة من حيث إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي للمزيد من الأراضي الفلسطينية، وقال "في حال لم تتخذ إسرائيل خطوة أخرى مختلفة عن العمليات العسكرية، فإنها ستعود ببساطة بعد بضعة أشهر إلى الوضع عينه الذي كنا فيه من قبل، ما يعني أن التغيير يجب أن يكون بإيجاد بديل لإدارة قطاع غزة: الجيش الاسرائيلي، أم شركة أميركية، أم أي قوة أخرى".
واعترف بالقول: نحن مطالبون بأن نكرر الحقيقة من جديد وهي أن الضغط العسكري الذي يجري الآن، مهما كان قويا، لا يخلق نفوذا للإفراج عن المختطفين كجزء من صفقة التبادل، لأن أحد الأسباب التي تجعلنا لسنا في مثل هذا الوضع الذي يمكن من خلاله الترويج للصفقة هو إدارة المساعدات الإنسانية، صحيح أن الوضع اليوم في غزة يختلف عما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، عندما كان يحيى السنوار لا يزال في الميدان، لكن الحكومة الاسرائيلية تجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب في غزة، وربما لا تريد ذلك على الإطلاق".
وأوضح أن "المشكلة الكبرى هي الخلافات في الرأي داخل الحكومة بين من يعتقدون أنه من الضروري العمل على تعزيز نظام آخر في قطاع غزة، ومن يرون أنه لا ينبغي لنا أن نتحرك في هذا الاتجاه، والحفاظ على السيطرة على غزة، لذلك، نشأ وضع مستحيل، نقوم فيه بإدخال المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى حماس، وتعزيز سلطتها في القطاع، ونواصل في الوقت ذاته العمل عسكريا، لكننا بجانب ما يتم إنجازه من أهداف قتالية، ندفع أيضًا أثمانًا باهظة، كما أننا لا نروج لواقع ما سيعيد المختطفين، ولا يطيل أمد الحرب".
وأكد أن "الوضع الحالي في غزة هو أن حماس تسيطر على المساعدات التي تدخل، وبالتالي تسيطر على قطاع غزة، أي أن حماس اليوم هي صاحبة السيادة حيثما لا يتواجد الجيش الاسرائيلي، كما كان قبل هجومها في السابع من تشرين الاول، مع أن الضغط الأميركي في هذه المرحلة قد يؤدي لتغيير إيجابي". (عربي 21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسكها بيدها وشدها.. نانسي عجرم تتعرّض لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض ايلي صعب في الرياض (فيدو)
Lebanon 24
مسكها بيدها وشدها.. نانسي عجرم تتعرّض لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض ايلي صعب في الرياض (فيدو)
02:00 | 2024-11-14
14/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
04:00 | 2024-11-14
14/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
03:00 | 2024-11-14
14/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)
Lebanon 24
"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)
23:00 | 2024-11-13
13/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
05:11 | 2024-11-14
14/11/2024 05:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2024-11-14
اتفاق أردني إماراتي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة
16:34 | 2024-11-14
واشنطن تنتظر تغييرا بـ"سلوك" إيران بعد تصريحاتها بشأن النووي
16:20 | 2024-11-14
الرئيس الفلسطيني: حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في غزة
16:00 | 2024-11-14
بعد الخسارة الكارثية.. الديمقراطيون يبحثون عن كبش فداء
15:48 | 2024-11-14
هجوم روسي جديد على على الجبهة الشمالية الشرقية لأوكرانيا
15:40 | 2024-11-14
مصادر: فريق ترامب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم
فيديو
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 03:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 03:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
15/11/2024 03:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24