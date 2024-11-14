محامية ترامب تستبعد العمل متحدثة رسمية للبيت الأبيض

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أوضحت المحامية السابقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ألينا حبا، في وقت مبكر من يوم الخميس، أنها ليست في السباق لتكون سكرتيرته الصحفية التالية للبيت الأبيض.وقالت حبا، البالغة من العمر 40 عاما، على منصة X، ردا على الإشاعات المنتشرة على نطاق واسع إنها ستحصل على الوظيفة: "بينما أشعر بالإطراء من الدعم والتكهنات، فإن دور السكرتير الصحفي ليس دورا أفكر فيه".وعلقت مازحة: "على الرغم من أنني أحب الصراخ من المنصة، فإنني سأخدم بشكل أفضل في الأماكن الأخرى".وأضافت: "ستكون هذه الإدارة ملحمية.. وأنا فخورة جدا بفريق ترامب".وردت: "أترك الأمر للرئيس والأشخاص الثلاثة الموجودين في مجلس إدارتي. سيعرف الجميع في الوقت المناسب".ورفضت توضيح ما إذا كانت قد أجرت أي مناقشات مع الفريق الانتقالي بين ترامب ونائبه فانس حول الخدمة في الإدارة القادمة.وانضمت حبا، التي أسست شركة المحاماة Habba Madaio & Associates ومقرها نيوجيرسي، إلى فريق ترامب القانوني في عام 2021.ومثلت الرئيس الخامس والأربعين في العديد من قضاياه القانونية البارزة، ومن أبرزها دعوى التشهير التي رفعتها جان كارول، وقضية الاحتيال المدني للمدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس.وخدم شون سبايسر وسارة هاكابي ساندرز وستيفاني غريشام وكايلي ماكيناني في هذا الدور خلال أول فترة لترامب في البيت الأبيض. (الحدث)