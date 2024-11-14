Advertisement

عربي-دولي

محامية ترامب تستبعد العمل متحدثة رسمية للبيت الأبيض

Lebanon 24
14-11-2024 | 13:32
A-
A+

Doc-P-1278453-638672126882001558.jpg
Doc-P-1278453-638672126882001558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضحت المحامية السابقة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، ألينا حبا، في وقت مبكر من يوم الخميس، أنها ليست في السباق لتكون سكرتيرته الصحفية التالية للبيت الأبيض.
وقالت حبا، البالغة من العمر 40 عاما، على منصة X، ردا على الإشاعات المنتشرة على نطاق واسع إنها ستحصل على الوظيفة: "بينما أشعر بالإطراء من الدعم والتكهنات، فإن دور السكرتير الصحفي ليس دورا أفكر فيه".
Advertisement
وعلقت مازحة: "على الرغم من أنني أحب الصراخ من المنصة، فإنني سأخدم بشكل أفضل في الأماكن الأخرى".
وأضافت: "ستكون هذه الإدارة ملحمية.. وأنا فخورة جدا بفريق ترامب".
وردت: "أترك الأمر للرئيس والأشخاص الثلاثة الموجودين في مجلس إدارتي. سيعرف الجميع في الوقت المناسب".
ورفضت توضيح ما إذا كانت قد أجرت أي مناقشات مع الفريق الانتقالي بين ترامب ونائبه فانس حول الخدمة في الإدارة القادمة.
وانضمت حبا، التي أسست شركة المحاماة Habba Madaio & Associates ومقرها نيوجيرسي، إلى فريق ترامب القانوني في عام 2021.
ومثلت الرئيس الخامس والأربعين في العديد من قضاياه القانونية البارزة، ومن أبرزها دعوى التشهير التي رفعتها جان كارول، وقضية الاحتيال المدني للمدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
وخدم شون سبايسر وسارة هاكابي ساندرز وستيفاني غريشام وكايلي ماكيناني في هذا الدور خلال أول فترة لترامب في البيت الأبيض. (الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:13 | 2024-11-14
15:03 | 2024-11-14
14:40 | 2024-11-14
14:20 | 2024-11-14
14:00 | 2024-11-14
13:52 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24