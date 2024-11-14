حماس: مستعدون لوقف فوري للنار

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صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن الحركة مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تتلق عرضاً جاداً من إسرائيل منذ عدة أشهر، حسب تعبيره.وخلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، أكد نعيم أنه تم تقديم آخر اتفاق واضح تم التوصل إليه من خلال المفاوضات بمساعدة وسطاء في 2 تموز، وقد نوقش في كل تفاصيله، وكانت الأطراف قريبة من وقف إطلاق النار.وأشار نعيم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "اختار حينها السير في اتجاه آخر، وارتكب ما لا يقل عن مجزرتين أو ثلاث كبرى في خان يونس ومدينة غزة"، ومن ثم اغتال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بعد ذلك، لم تتلق الحركة أي عرض جاد، بحسب تأكيده.وأضاف نعيم أن حماس مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب والانتقال إلى تبادل جاد للأسرى.وفي حديثه عن هجوم 7 تشرين الأول 2023، وصف نعيم هذه الأعمال بأنها "عمل دفاعي"، موضحاً أنه "يجب تذكر الأسبوع الذي سبق السابع من تشرين الأول، حيث استشهد مئات الفلسطينيين بالقرب من حدود قطاع غزة، وكان الناس يموتون من الجوع وبسبب نقص الأدوية".هذا وأعرب القيادي في حماس عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "الخطوات اللازمة لوقف الحرب على الفور" في غزة. (العربية)