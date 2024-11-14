18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
6
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس: مستعدون لوقف فوري للنار
Lebanon 24
14-11-2024
|
14:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، أن الحركة مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تتلق عرضاً جاداً من إسرائيل منذ عدة أشهر، حسب تعبيره.
وخلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، أكد نعيم أنه تم تقديم آخر اتفاق واضح تم التوصل إليه من خلال المفاوضات بمساعدة وسطاء في 2 تموز، وقد نوقش في كل تفاصيله، وكانت الأطراف قريبة من وقف إطلاق النار.
Advertisement
وأشار نعيم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "اختار حينها السير في اتجاه آخر، وارتكب ما لا يقل عن مجزرتين أو ثلاث كبرى في خان يونس ومدينة غزة"، ومن ثم اغتال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بعد ذلك، لم تتلق الحركة أي عرض جاد، بحسب تأكيده.
وأضاف نعيم أن حماس مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء هذه الحرب والانتقال إلى تبادل جاد للأسرى.
وفي حديثه عن هجوم 7 تشرين الأول 2023، وصف نعيم هذه الأعمال بأنها "عمل دفاعي"، موضحاً أنه "يجب تذكر الأسبوع الذي سبق السابع من تشرين الأول، حيث استشهد مئات الفلسطينيين بالقرب من حدود قطاع غزة، وكان الناس يموتون من الجوع وبسبب نقص الأدوية".
هذا وأعرب القيادي في حماس عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "الخطوات اللازمة لوقف الحرب على الفور" في غزة. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسكها بيدها وشدها.. نانسي عجرم تتعرّض لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض ايلي صعب في الرياض (فيدو)
Lebanon 24
مسكها بيدها وشدها.. نانسي عجرم تتعرّض لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض ايلي صعب في الرياض (فيدو)
02:00 | 2024-11-14
14/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف تألقت على السجادة الحمراء في الرياض (فيديو)
04:00 | 2024-11-14
14/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتقاله إلى دبي.. هشام حداد يكشف عن تعرّضه للتهديد وخشيته من العودة إلى لبنان (فيديو)
03:00 | 2024-11-14
14/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)
Lebanon 24
"أسوأ ملابس".. ممثلة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة غريبة جداً وما ارتدته مدهش (صور)
23:00 | 2024-11-13
13/11/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
طائرة كانت تستعدّ للإقلاع.. غارة إسرائيليّة عنيفة جدّاً قرب مطار بيروت ولحظات مُرعبة (فيديو)
05:11 | 2024-11-14
14/11/2024 05:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2024-11-14
اتفاق أردني إماراتي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة
16:34 | 2024-11-14
واشنطن تنتظر تغييرا بـ"سلوك" إيران بعد تصريحاتها بشأن النووي
16:20 | 2024-11-14
الرئيس الفلسطيني: حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في غزة
16:00 | 2024-11-14
بعد الخسارة الكارثية.. الديمقراطيون يبحثون عن كبش فداء
15:48 | 2024-11-14
هجوم روسي جديد على على الجبهة الشمالية الشرقية لأوكرانيا
15:40 | 2024-11-14
مصادر: فريق ترامب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم
فيديو
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 03:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 03:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
15/11/2024 03:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24