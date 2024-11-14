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عربي-دولي

واشنطن ترد على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

Lebanon 24
14-11-2024 | 14:40
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رأت الولايات المتحدة، الخميس، أن "لا أساس" لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة بأن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين: "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه".
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وأضاف باتيل: "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة اعتبرت في وقت سابق، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
واتهمت اللجنة إسرائيل بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
وأفادت أن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى "استهداف الفلسطينيين كجماعة، والظروف المهددة للحياة المفروضة على الفلسطينيين في غزة خلال الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية". (سكاي نيوز)
 
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