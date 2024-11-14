مصادر: فريق ترامب يُعدّ قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم

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قال مصدران إن أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يُعدّون قائمة بمسؤولين عسكريين من المزمع فصلهم، ومن المحتمل أن تشمل القائمة هيئة الأركان المشتركة، وذلك فيما سيكون تغييراَ غير مسبوق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).وذكر المصدران أن التخطيط لفصل المسؤولين لا يزال في مرحلة مبكرة بعد فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني، وأن التغيير وارد على هذه الخطط مع تشكل إدارة ترمب. وطلب المصدران المطلعان عدم ذكر اسميهما للتحدث بصراحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وشكك أحد المصدرين في إمكانية إجراء فصل جماعي لمسؤولين من البنتاغون.ولم يتضح أيضاً ما إذا كان ترمب نفسه سيصدق على الخطة، وذلك على الرغم من احتجاجه بشدة في السابق على قادة الدفاع الذين انتقدوه. وتحدث ترمب أيضاً خلال الحملة عن فصل الجنرالات «التقدميين» الذين يركزون على العدالة العرقية والاجتماعية، وكذلك فصل المسؤولين عن الانسحاب المضطرب من أفغانستان عام 2021.ولم ترد حملة ترمب بعد على طلب للتعليق.ورجّح المصدر الثاني تركيز الإدارة المقبلة على مسؤولي الجيش الأميركي الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق خلال ولاية ترمب الأولى.ونقل بوب وودوورد في كتابه «حرب» المنشور الشهر الماضي، اقتباساً لميلي يصف فيه ترمب بأنه «فاشي حتى النخاع». واستهدف حلفاء ترمب ميلي بسبب ما يَعدُّونها خيانة للرئيس السابق.وقال المصدر الثاني: «كل شخص قام ميلي بترقيته وتعيينه سيتم فصله».