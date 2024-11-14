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عربي-دولي

واشنطن تنتظر تغييرا بـ"سلوك" إيران بعد تصريحاتها بشأن النووي

Lebanon 24
14-11-2024 | 16:34
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أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها تنتظر تغييراً في "سلوك" طهران لا "مجرد أقوال"، بعدما أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن رغبة بلاده بـ"إزالة الغموض والشكوك" بشأن برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل "في نهاية المطاف، ما نريد أن نراه من إيران هو تغيير فعلي في السلوك والخطوات، لا مجرد مؤشرات أو تلميحات الى أمر ما".
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وأضاف للصحافيين: "نريد ضمان ألا تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، وسنواصل استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لتحقيق هذا الهدف، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة".
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