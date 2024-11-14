بعد أمستردام.. اشتباكات بين جماهير فرنسا وإسرائيل أمام ماكرون (فيديو)

رغم الإجراءات الأمنية الاستثنائية، والدعم العسكري، شهدت مباراة فرنسا وإسرائيل، أجواء مشحونة للغاية، في باريس، تضمنت حضورا أمنيا مكثفا، ومواجهات عنيفة على المدرجات، مساء الخميس.



وأقيمت المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0، بحضور عدد قليل من الجماهير وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أسبوع من أعمال عنف شهدتها أمستردام.



واندلعت اشتباكات لفترة قصيرة في المدرجات في الشوط الأول، وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، بينما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللقاء. (سكاي نيوز)

رغم الإجراءات الأمنية الاستثنائية، والدعم العسكري و السياسي والإعلامي الذي يحظون به أينما حلوا، فان اللعنة تطاردهم في كل مكان و زمان ، في غزة وجنوب لبنان و أمستردام وباريس الليلة بمناسبة المواجهة الكروية بين فرنسا وإسرائيل والتي شهدت أضعف حضور جماهيري لمباراة المنتخب الفرنسي منذ… pic.twitter.com/nmJEA7x1qt — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 14, 2024 Advertisement