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عربي-دولي

بعد أمستردام.. اشتباكات بين جماهير فرنسا وإسرائيل أمام ماكرون (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2024 | 22:21
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رغم الإجراءات الأمنية الاستثنائية، والدعم العسكري، شهدت مباراة فرنسا وإسرائيل، أجواء مشحونة للغاية، في باريس، تضمنت حضورا أمنيا مكثفا، ومواجهات عنيفة على المدرجات، مساء الخميس.

وأقيمت المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0، بحضور عدد قليل من الجماهير وسط إجراءات أمنية مشددة بعد أسبوع من أعمال عنف شهدتها أمستردام.

واندلعت اشتباكات لفترة قصيرة في المدرجات في الشوط الأول، وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، بينما حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللقاء. (سكاي نيوز)
 
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