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عربي-دولي

من مواليد جنوب افريقيا ويحمل الجنسية الكندية.. هل يمكن أن يصبح ماسك رئيسا للولايات المتحدة؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:18
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ينوي الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن يكون لاعبا في العملية السياسية الأميركية، خاصة بعد تعيينه لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية في حكومة دونالد ترامب المقبلة.

ووصف الرئيس دونالد ترامب، إيلون ماسك، بأنه "نجم جديد"، في خطاب فوزه، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، ودفع ذلك بعض الناس إلى التساؤل عن مدى طموحات ماسك السياسية، وهل من الممكن أن يصبح رئيسا للبلاد يوما ما.
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هل يستطيع أن يصبح ماسك رئيس الولايات المتحدة؟

الإجابة هي لا.

السبب هو أن الدستور الأميركي ينص على أن رؤساء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مواطنين مولودين في الولايات المتحدة.

أما إيلون ماسك، فهو من مواليد جنوب إفريقيا، وكان يحمل الجنسية الكندية، عن طريق والدته، حتى حصل على الجنسية الأميركية في عام 2002.

والده من جنوب إفريقيا، ووالدته من كندا.

أما الشروط الأخرى التي ينص عليها الدستور لاختيار الرئيس، هي أن يكون عمر الرئيس 35 عاما على الأقل، وأن يكون مقيما في الولايات المتحدة في آخر 14 عاما.

هل يمكن لإيلون ماسك أن يشغل منصبا وزاريا؟

الإجابة هي نعم.
في حين أن الرؤساء ونواب الرؤساء يجب أن يكونوا مواطنين محليين، إلا أنه لا يطبق هذا الشرط على أي مسؤول فيدرالي آخر. لذا، يمكن لـماسك أن يشغل أي منصب آخر تقريبا.

شغل العديد من المواطنين غير المولودين في أميركا، مناصب وزارية بارزة في الماضي.

ومن أشهر هؤلاء، هنري كيسنجر، الألماني المولد، والذي كان وزيرا للخارجية في إدارتي ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

وكذلك الحال بالنسبة لمادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية من عام 1997 إلى عام 2001، والتي ولدت في جمهورية التشيك.( سكاي نيوز)


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