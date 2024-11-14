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عربي-دولي

مع إيران وبشكلٍ سريّ.. ماسك يفتتح أوّل لقاء سياسي له تحت مظلة ترامب

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:30
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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين أن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، التقى الاثنين بسفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني في لقاء سري استمر لأكثر من ساعة في نيويورك. وأوضحت الصحيفة أن ماسك، المعروف بدعمه للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ربما يثير من خلال هذا اللقاء جدلاً حول دوره المحتمل في الإدارة الجديدة.
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وفي حين أن فريق ترامب الانتقالي وماسك لم يعلقا على هذا الاجتماع بعد، أفاد مسؤول أميركي لشبكة "CNN" أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتلقَّ أي إخطار بشأن اللقاء، ولا تزال تفتقر إلى تأكيد رسمي عنه. وطرح هذا اللقاء تساؤلات حول تأثير ماسك المحتمل على سياسات إدارة ترامب تجاه إيران، خاصة في ظل حساسية العلاقات بين البلدين.

وأعلن الرئيس المنتخب، الثلاثاء، أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته الثانية. (CNN)
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