"حكومة تدين له بالولاء".. ترامب يواصل تشكيل أركان إدارته

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أعلن الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب الذي يعمل على تشكيل حكومة تدين له بالولاء، أنه يريد أن يعهد بوزارة الصحة إلى روبرت كينيدي جونيور المعروف بأنه مُشكّك في اللقاحات.كما يعتزم ترامب تعيين 3 من محاميه الشخصيّين في مناصب رئيسية في جهاز القضاء الفيدرالي.وفي خلال خطاب، ألقاه بمعقله في مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أشاد الرئيس المنتخب بتعييناته في وزارة الصحة والعدل والدفاع وبلجنة "الكفاءة الحكومية" التي عهد بها إلى إيلون ماسك.حتّى إنّ ترامب دعا إلى أن تبدأ ولايته الثانية "في 5 تشرين الثاني، تاريخ فوزه، لأنّ الأسواق، منذ ذلك الحين، قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها وتضاعفت الحماسة".وقال ترامب إنّ وزارة الصحة بقيادة روبرت كينيدي "ستؤدّي دورا كبيرا في المساعدة على ضمان حماية الجميع من المواد الكيميائية الضارّة والمواد الملوثة والمبيدات الحشرية والمنتجات الدوائية والمواد المضافة للأغذية التي ساهمت في الأزمة الصحية الكبيرة في هذا البلد".وبالنسبة إلى ترامب الذي سيؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني، ليس هناك مجال لتكرار ما وصفه بأنه "أكبر خطأ" ارتكبه في ولايته الأولى (2017-2021) والذي تمثل في اختيار "أشخاص غير مخلصين".