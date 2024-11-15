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عربي-دولي
كندا تحذر من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في غزة
Lebanon 24
15-11-2024
|
01:35
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حذرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، من "مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد" في قطاع غزة، معبرة عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية "الكارثية" في أنحاء القطاع.
ولفتت الوزيرة أمس الخميس إلى تقرير صادر عن (لجنة مراجعة المجاعة) في الثامن من تشرين الثاني والذي خلص لاحتمال قوي بوجود مجاعة أو أنها وشيكة في مناطق داخل شمال القطاع.
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وسبق أن خلصت اللجنة إلى أن 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.
وذكرت جولي في بيان مشترك مع وزير التنمية الدولية "هذا يعني أن المدنيين من رجال ونساء وأطفال يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة".
وجاء في البيان أن المساعدات لا تصل بشكل كاف إلى أولئك الذين يعتمدون عليها من أجل البقاء، وأن المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني ما زالوا يواجهون عراقيل يمكن إزالتها.
وأشار البيان إلى أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وأن تسمح بزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. (روسيا اليوم)
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