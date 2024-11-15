Advertisement

عربي-دولي

وفاة الأميرة ميكاسا.. أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية

Lebanon 24
15-11-2024 | 01:48
A-
A+
Doc-P-1278628-638672574047610653.png
Doc-P-1278628-638672574047610653.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت، اليوم الجمعة، الأميرة اليابانية ميكاسا عن عمر يناهز 101 عام، بعدما دخلت المستشفى سابقا بحالة خطيرة بسبب فشل تدريجي في الأعضاء الحيوية.

يوريكو أميرة ميكاسا، من مواليد يونيو حزيران 1923، كانت تعد حتى اليوم أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية سنا، وهي زوجة تاكاهيتو أمير ميكاسا الراحل عام 2016 عن عمر يناهز 101 عاما.
Advertisement

وتاكاهيتو أمير ميكاسا، كان الأخ الأصغر للإمبراطور هيروهيتو وهو عم إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو.

تزوجت يوريكو الأمير ميكاسا في عام 1941 وأنجبا خمسة أطفال. على الرغم من أنها ليست في الخط المباشر للعرش، فقد لعبت دورا نشطا في الشؤون العامة وفي دعم الأنشطة الخيرية والثقافية.

وتعتبر يوريكو من أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية المعروفين بالتزامهم الصارم بالتقاليد والأدوار الرسمية، ولم تشارك في أي أحداث قد تؤدي إلى جدل أو فضائح، بل كانت تشارك في الأنشطة العامة والخيرية وتمثيل العائلة الإمبراطورية في المناسبات الرسمية. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:44 | 2024-11-15
03:30 | 2024-11-15
03:25 | 2024-11-15
03:10 | 2024-11-15
03:10 | 2024-11-15
02:55 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24