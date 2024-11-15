فرنسا تعلن اكتمال تدريبات 2300 جندي أوكراني

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة أكملت تدريب لواء أسلحة مشترك بنحو 2300 عسكري أوكراني على أراضي فرنسا.وجاء في بيان نشرته الوزارة الفرنسية عبر حسابها على منصة "إكس" أن "أول لواء أسلحة مشترك تم تدريبه وتجهيزه في فرنسا أنهى تدريباته".وأرفقت الوزارة البيان بصور تظهر فيه جنود أوكرانيون يقومون بمناورات قتالية مختلفة باستخدام المدفعية الفرنسية وأسلحة أخرى.وقامت فرنسا بتدريب لواء مكون من 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك 3 كتائب مشاة، وسلاح الهندسة والمدفعية، والمراقبة الأرضية والجوية والاستطلاع، وأشرف 1500 جندي فرنسي على تدريب القوات الأوكرانية.وزار وزير الدفاع ووزير الخارجية الفرنسيين، سيباستيان ليكورنو، وجان نويل بارو، القاعدة العسكرية التي يتدرب فيها الجنود الأوكرانيون في مقاطعة هوت مارن شمال شرقي فرنسا.