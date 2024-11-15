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إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه حيفا

Lebanon 24
15-11-2024 | 02:23
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، انه سمع دوي عدة انفجارات في المناطق المحيطة بحيفا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا.

ونقلت صحية "تايمز أوف إسرائيل" أنباء عن اعتراض الجيش الإسرائيلي لصاروخين، من دون أن تحدد اتجاههما.
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ونقلت صحف أخرى أنباء عن صواريخ أطلقت من لبنان واستهدفت المناطق المحيطة بمدينة عكا وأخرى استهدفت مناطق محيطة بمدينة حيفا وخليجها والجليل الأعلى.

ولم يصدر حتى الآن أي معلومات عما إذا نجمت أي أضرار جراء هذه الصواريخ، كما لم يصدر أي بيان عن حزب الله بشأن إطلاق صواريخ على إسرائيل، حتى اللحظة.

إلى ذلك، أفادت "العربية" ان صاروخا أصاب بشكل مباشر مبنى في الكريوت شمالي إسرائيل.



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