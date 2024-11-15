روسيا: نكرر دعوتنا للإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين لدى الجماعات الفلسطينية

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تدعو إلى الإفراج الفوري عن الروسيين ألكسندر تروفانوف ومكسيم خاركين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.وأضافت زاخاروفا في تعليق لها: "حتى اليوم، لا يزال أكثر من مائة شخص في الأسر، ونحن ننطلق من أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال تبرير القبض على الأبرياء واحتجازهم قسرا لفترة طويلة. نكرر دعوتنا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين لدى الجماعات الفلسطينية، وقبل كل شيء، مواطنينا تروفانوف وخاركين".كما أشارت زاخاروفا إلى أن موضوع إطلاق سراح الرهائن "يحتل أولوية" في اتصالات الجانب الروسي مع ممثلي الجناح السياسي لحركة حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى.وقالت: "سيستمر العمل المطرد لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية، بما في ذلك عبر قنوات السفارات الروسية في دول الشرق الأوسط".(روسيا اليوم)