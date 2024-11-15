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عربي-دولي
الجمعية العامة الأممية تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
Lebanon 24
15-11-2024
|
04:40
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اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته اللجنة الأممية المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول اميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية.
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والدول التي اعترضت على القرار هي الولايات المتحدة والأرجنتين وإسرائيل وميكرونيزيا وناورو وباراغواي.
وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى أن لجميع الدول الحق في العيش بسلام في المنطقة، ودعا جميع الدول ومنظمات الأمم المتحدة إلى دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقه في تقرير المصير.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
يُذكر أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة، وهي غير ملزمة. (الاناضول)
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