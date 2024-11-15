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عربي-دولي

في وزارته الجديدة... إيلون ماسك يبحث عن موظفين للعمل 80 ساعة في الأسبوع

Lebanon 24
15-11-2024 | 05:12
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أعلنت وزارة "حكومة الكفاءة"، التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنشاءها، أنها تبحث عن أشخاص فائقي الذكاء مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع.


وقالت الوزارة في منشور لها على منصة X: "لسنا بحاجة إلى "مولدي" أفكار بدوام جزئي، نحن بحاجة إلى ثوريين حكوميين ذوي معدل ذكاء عال ومستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة أسبوعيا في مهمة غير جذابة تتمثل في خفض التكاليف".
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وتجدر الإشارة إلى أن أفضل 1% من المرشحين للمناصب في الإدارة الجديدة ستتم معاينتهم وإجراء مقابلة معهم شخصيا من قبل مسؤولي الوزارة: فيفيك راماسوامي وإيلون ماسك.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارته، والتي من شأنها تحسين كفاءة الحكومة ومحاربة البيروقراطية. 
وأضاف ترامب أن الوزارة الجديدة ستعمل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية التابع له لتنفيذ إصلاح هيكلي واسع النطاق، حيث صرح ماسك سابقا بأنه سيتم بث جميع إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية مباشرة عبر الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.

ومن المقرر أن يتسلم دونالد ترامب مهامه كرئيس للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني 2025. (روسيا اليوم)
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