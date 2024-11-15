هزّة أرضيّة قويّة ضربت تركيا... إليكم ما قاله العالم الهولنديّ قبل حصولها

ضربت هزّة أرضيّة بقوة 4.9 على مقياس ريختر اليوم الجمعة، ولاية ملاطيا وسط تركيا، بحسب ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".





ولفتت "آفاد" إلى أن مركز الهزّة الأرضيّة هو على عمق 7 كيلومترات في منطقة دوغان شهير في ملاطيا.





كما أكد والي ملاطيا سدار ياوز عن عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الهزّة.

وأظهرت مشاهد متداولة عبر مواقع التواصل لحظة وقوع الهزّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العالم الهولنديّ فرانك هوغربيتس كان حذّر من إمكانيّة حصول هزّة أرضيّة أو زلزال قويّ في تركيا. (رصد لبنان 24 - روسيا اليوم)