21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أوروبا تقر علاج ألزهايمر "الممنوع"
Lebanon 24
15-11-2024
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، على علاج طال انتظاره يهدف إلى الحد من التدهور المعرفي لدى الأشخاص الذين يعانون مرض ألزهايمر، وذلك لفئات معينة من المرضى، بعد منعه في البداية في يوليو.
وأوضحت الوكالة أن العلاج، الذي يتم تسويقه تحت اسم "ليكيمبي"، بات موصى به لمرضى ألزهايمر الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة متقدمة من المرض.
Advertisement
وجاء في بيان أصدرته وكالة الأدوية الأوروبية: "بعد مراجعة رأيها الأولي، أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بمنح تصريح لتسويق عقار ليكيمبي (ليكانيماب) لعلاج الضعف الإدراكي الخفيف (اضطرابات النطق والذاكرة والتفكير) أو الخرف الخفيف بسبب مرض الزهايمر"، وذلك لمجموعات معينة من المرضى.
وأضاف البيان: "خلصت المراجعة إلى أن الفوائد تفوق المخاطر لدى عدد محدود من المرضى". (سكاي نيوز عربية)
عربي-دولي
صحة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
06:51 | 2024-11-15
15/11/2024 06:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
15:48 | 2024-11-14
14/11/2024 03:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يخرج عن صمته: نصارع الدنيا!
Lebanon 24
ممثل لبناني يخرج عن صمته: نصارع الدنيا!
10:16 | 2024-11-14
14/11/2024 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
07:12 | 2024-11-15
15/11/2024 07:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتسلم مسودة جديدة لوقف النار.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
لبنان يتسلم مسودة جديدة لوقف النار.. هذه تفاصيلها
12:37 | 2024-11-14
14/11/2024 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-11-15
هل ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة؟ صحيفة تكشف
09:53 | 2024-11-15
مئات الوفيات في مدينة سودانية محاصرة.. ما المرض المنتشر هناك؟
09:30 | 2024-11-15
إعلان غريب لماسك عن وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترامب.. هذه تفاصيله!
09:24 | 2024-11-15
اقتصاد تونس ينمو 1.8%
09:00 | 2024-11-15
بسبب "حزب الله".. هل تنجرّ سوريا إلى الحرب مع إسرائيل؟
08:57 | 2024-11-15
إسرائيل أدخلت سوريا ضمن بنك أهدافها.. هل يؤثر ذلك على حزب الله؟
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
15/11/2024 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 17:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24