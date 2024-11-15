من سلالة جديدة مروّعة.. فيروس شديد العدوى يُشعل موجة رعب في هذه الدولة!

Advertisement

يثير فيروس "نوروفيروس" الجديد والذي ينتشر سريعًا في بريطانيا موجة من الهلع، حيث طلبت السلطات الصحية ممن تظهر عليه بعض الأعراض أن يلتزم مكانه في المنزل لتجنب مزيد من الانتشار لهذا الفيروس.وقال تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro البريطانية، إن الفيروس عبارة عن "سلالة جديدة مروعة"، مشيرة إلى أن الإصابات بهذا الفيروس آخذة بالارتفاع.وأظهرت الأرقام أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس الذي ينتشر عن طريق الاتصال ويمكن أن يسبب المرض والإسهال للمصابين، يبلغ ضعف مستوى الإصابات التي تم تسجيلها قبل الإغلاقات التي تمت بفعل "كوفيد 19".ويقول التقرير إن أعداد الإصابات ارتفعت بشكل كبير بسبب متحور جديد من هذا الفيروس، والذي أطلق عليه لقب "كاواساكي" بعد تحديده لأول مرة هناك، والذي يمثل الآن ما يقرب من 90% من الحالات.وعلى الرغم من أنه لا يُعتقد أن هذا الفيروس يسبب أعراضاً أكثر خطورة من تلك التي شوهدت في تفشيات سابقة، إلا أنه يعتبر أكثر عدوى وأسرع انتشاراً.وفي هذا الشأن، قال الدكتور جون بيرك، كبير المسؤولين الطبيين في شركة "أكسا هيلث" إن "فيروس نوروفيروس هو فيروس شديد العدوى ينتشر عن طريق الاتصال ويمكن أن يسبب المرض والإسهال للمصابين".وأضاف: "غالباً ما يُشار إلى حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس باسم (فيروس القيء الشتوي)، حيث تزداد حالات الإصابة به خلال فصل الخريف والشتاء مع قضاء المزيد من الأشخاص وقتاً في الأماكن المغلقة، على مقربة من بعضهم بعضا".وينتشر الفيروس بسهولة من خلال الاتصال بشخص مصاب بالفيروس أو الأسطح الملوثة. وتزداد حالات الإصابة به خلال فصل الخريف والشتاء مع قضاء المزيد من الأشخاص وقتاً في الأماكن المغلقة، على مقربة من بعضهم البعض.وبينما يتعافى معظم الأشخاص تماماً في غضون يومين أو ثلاثة أيام، يمكن أن يؤدي الفيروس إلى الجفاف، وخاصة بين صغار السن أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.وبحسب الأطباء، فإن لهذا الفيروس 6 أعراض يجب الانتباه لها، وهي: الغثيان، القيء، الإسهال، ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، والإرهاق.أما كيفية التعامل مع مرض "نوروفيروس" فيقول الأطباء في بريطانيا إن أي شخص مصاب بهذا الفيروس يُنصح بتجنب الاتصال بالآخرين لمدة 48 ساعة على الأقل بعد اختفاء الأعراض. ولذلك فإن البقاء في المنزل أمر بالغ الأهمية في الحد من انتشار الفيروس، والذي يرتبط بحوالي 12 ألف حالة دخول إلى المستشفى في بريطانيا كل عام.وعن نظام الأكل، فشدد الدكتور بيرك، على الوجبات الخفيفة أثناء الإصابة بفيروس نوروفيروس، لتجنب إزعاج المعدة. وقال: "إذا كنت تكافح للاحتفاظ بالطعام، فحاول تناول كميات صغيرة من الأطعمة سهلة الهضم مثل الخبز المحمص والبسكويت".وأضاف: "مع أي مرض يسبب الغثيان، من المهم حقاً الحفاظ على مستويات السوائل أثناء المرض لمنع الجفاف، حيث تفقد أجسامنا الكثير من السوائل من خلال القيء والإسهال، لذلك، يجب أن تشرب بانتظام السوائل الصافية عندما تكون مريضاً بفيروس نوروفيروس. كما أن الراحة ضرورية للتعافي السريع. ومن الأفضل التأكد من أنك تمنح جسمك وقتاً كافياً للراحة والتعافي من الفيروس قبل العودة إلى العمل أو المدرسة". (العربية)