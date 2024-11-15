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عربي-دولي

إعلان غريب لماسك عن وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترامب.. هذه تفاصيله!

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:30
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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، عن مجموعة من الوظائف لـ"الثوريين ذوي الذكاء العالي" وذلك للانضمام إلى وزارة كفاءة الحكومة الجديدة التي سيتولى قيادتها بتكليف من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
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وفي تغريدة مفاجأة له عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "نحن بحاجة إلى ثوريين ذوي ذكاء عالٍ في حكومة صغيرة، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع مجاناً لخفض التكاليف غير الضرورية".

وأضاف: "إذا كنت مهتماً، أرسل سيرتك الذاتية عبر رسالة مباشرة إلى هذا الحساب، وسيتم مراجعة أفضل 1% من المتقدمين بواسطة رائد الأعمال الأميركي فيفيك راماسوامي".

 
وكان ماسك قد تعهد بتقليص البيروقراطية بمقدار الثلث وخفض تريليوني دولار من الإنفاق الحكومي الأميركي، وهو هدف يتطلب، كما قال، "بعض التحديات المؤقتة".

وقال ماسك، إن كافة الإجراءات التي ستتخذها إدارة وزارة "الكفاءة الحكومية"، ستنشر عبر الإنترنت، وذلك من تحقيق أقصى قدر من الشفافية.
 
الجدير بالذكر أن تعيين ماسك جاء بعدما أصبح حليفا رئيسيا لترامب خلال الحملة الانتخابية، حيث أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.

ويهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفيدرالية البالغة ما بين 6,5 و7 تريليونات. (العربية)
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