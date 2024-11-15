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عربي-دولي

لمنصبي شؤون الموظفين ومدير الاتصالات.. إليكم من عيّن ترامب

Lebanon 24
15-11-2024 | 14:29
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اعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه اختار "ستيفن تشيونغ" مديراً للاتصالات بالبيت الأبيض.

وكان تشيونغ مديراً للاتصالات خلال حملة ترامب الانتخابية.
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وأعلن أيضاً أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان: "كان ستيفن تشيونغ وسيرجيو جور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أميركا أولاً طوال فترة ولايتي الأولى، وصولاً إلى انتصارنا التاريخي في عام 2024".

وتابع: "أنا سعيد للغاية لانضمامهما إلى البيت الأبيض بينما نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!". (العربية) 
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