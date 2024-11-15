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عربي-دولي
لأول مرة منذ عامين.. محادثة بين بوتين وشولتس استمرت ساعة
Lebanon 24
15-11-2024
|
15:03
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أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات هاتفية، اليوم الجمعة، هي الأولى بينهما منذ نحو عامين، على ما أفاد مصدر حكومي ألماني "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وأوضح المصدر أن الاتصال بين شولتس والرئيس الروسي "استمر ساعة". وهو الأول بين المسؤولَين منذ كانون الأول 2022.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار شولتس حث الرئيس الروسي على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشددا على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.
وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.
وأوضح المتحدث الألماني أن شولتس تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا قبل الاتصال ببوتين، وأنه سيعاود الاتصال بزيلينسكي بعد اتصاله بالرئيس الروسي.
ونددت أوكرانيا الجمعة بأول اتصال هاتفي منذ أكثر من عامين بين المستشار الالماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أنه بمثابة "محاولة تهدئة" إزاء موسكو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية غيورغي تيخي في بيان إن "الأحاديث مع الديكتاتور الروسي لا تمثل في ذاتها أي قيمة مضافة للتوصل الى سلام عادل"، داعيا الى "أفعال ملموسة وقوية تجبره على السلام، وليس (الى وسائل) إقناع ومحاولات تهدئة".
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تلغرام "هذا بالضبط ما يريده بوتين منذ وقت طويل. من الأهمية بمكان بالنسبة إليه إضعاف عزلته وعزلة روسيا وإجراء مفاوضات عادية لن تفضي الى شيء". (العربية)
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